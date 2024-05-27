Роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції.

Супутник Planet Labs зафіксував наслідки атаки безпілотника ГУР по ядерній радіолокаційній станції Росії за 1800 км від кордону.

Наслідки атаки опублікували "Схеми". На знімку за 27 травня видно, що на території РЛС з’явились темні плями, яких раніше не було - ймовірно, сліди пожежі внаслідок влучання БПЛА. Роздільна здатність фото не дозволяє оцінити ступінь можливого ураження російської станції.

Ця радіолокаційна станція знаходиться на відстані понад 1800 км від кордону з Україною. Відповідно до відкритих джерел, "Воронеж-М" є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Вони призначені для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, як балістичних і крилатих ракет. Така РЛС має дальність виявлення цілей до 6 тисяч км.

Удар по РЛС в Орську

У неділю, 26 травня, безпілотник Головного управління розвідки Міноборони України атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей "Воронеж М".

Як повідомляє УНІАН з посиланням на джерела в ГУР, дрон вразив РЛС розташовану в місті Орськ Оренбурзької області РФ.

"Український безпілотник подолав відстань у понад 1800 кілометрів до обʼєкту противника, встановивши новий рекорд діапазону ураження для дронів-камікадзе", - розповіло джерело.

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