Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Минулої доби Російська Федерація не припинила завдавати ударів не лише по військових, а й по цивільних об’єктах.

Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні повідомив, що ворог бив ракетами, з авіації та РСЗВ.

"Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 15 ракетних ударів, зокрема по містах Бахмут, Херсон та Одеса. Крім того, зафіксовано 42 ворожих авіаційних удари та 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню", – йдеться у зведенні.

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Внаслідок атак ворога постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

В Херсонській ОВА уточнили, що за минулу добу окупанти здійснили 90 обстрілів. Випущено 529 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази (8 снарядів). Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, будівлі школи та магазину, лінію електропередач, лікарню.

"Через російську агресію троє людей (з них одна дитина) загинули, ще восьмеро (з них одна дитина) - дістали поранення", – повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Нічні атаки РФ - що треба знати

Вночі в середу, 17 травня, російські окупанти завдали удару з різних ракет з різних напрямків по Одесі. В ОВА повідомили, що більшість ракет були збито, але є влучання в промислову інфраструктуру. Одна цивільна особа загинула, двох поранено.

О 4:00 ранку 18 травня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Вибухи прогриміли у Київській, Хмельницькій, Житомирській областях За попередньою інформацією КМВА, зафіксовано падіння уламків в одному х районів столиці.

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