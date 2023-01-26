Супротивники упродовж доби понад 50 разів били по українській землі з реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби російські окупанти завдали 37 авіаційних ударів по Україні, зокрема, використали 17 безпілотників типу Shahed-136, усі дрони ліквідовані.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. "...Окрім того, російські окупанти здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких - знищено. На жаль, є влучання в цивільні об’єкти, є загиблі серед мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначається, загарбники здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Нова масована атака на Україну з боку РФ - сьогодні це треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 січня, Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на територію України. Росіяни били по Україні дронами та ракетами, були зафіксовані ураження в 11 областях.

Станом на 15:00 внаслідок сьогоднішньої повітряної атаки росіян в Україні загинули 11 мирних жителів, 11 травмовано. Українські військові збили 47 із 55 випущених росіянами ракет, три керовані авіаційні ракети Х-59 не досягли своїх цілей.

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