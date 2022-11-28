Серед постраждалих - 5-річна дитина.

Число загиблих від влучання ворожої ракети у багатоповерхівку Вишгорода зросло до 7 осіб.

Загалом кількість постраждалих від чергової атаки Росії становить 42 особи, серед яких 6 дітей, повідомив голова Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.

"Сьогодні померла ще одна жінка, тому ми маємо 7 загиблих людей від цього страшного злочину. Ми маємо окремо 35 потерпілих, з них 6 дітей. Найменшій дівчинці 5 років", - сказав він.

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Внаслідок влучання однієї з ракет поблизу багатоповерхівки, попередньо Х-101, пошкоджено чотири будівлі, дитячий садок та школу. Нєбитов підкреслив, що жодного військового об’єкта поблизу не було.

"В радіусі 3 кілометрів не було жодного об'єкту, навіть енергетичного, який би становив для них інтерес. За результатами проведення експертиз слідчі зможуть дати відповідь - свідомо було руйнування житлового будинку або така ракета прилетіла тільки тому, що вона не є такою точною, як вони кажуть", - додав він.

Удар по Вишгороду

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія знову масовано обстріляла Україну, випустивши по території нашої країни 70 ракет.

У Київській області ударів зазнали Київ, Вишгород, Чабани, Глеваха та Українка. Повідомлялося, що внаслідок обстрілу постраждали 35 людей, з них 31 - у Вишгороді.

27 листопада патрульні поліцейські, які одними з перших опинилися на місці вибуху у Києві, оприлюднили віде з нагрудної камери.

А голова Київської ОВА Олексій Кулеба показав наслідки удару по багатоповерхівці у Вишгороді.

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