Потужний вибух стався за кілька метрів від патрульних.

Інспектори батальйону патрульної поліції ТОР одними з перших опинилися на місці вибуху під час ракетної атаки росіян по столиці України 23 листопада.

Як розповіли в Патрульній поліції, інспектори Андрій Буценко, Володимир Шишков та Віталій Бондарев рухалися на свій квадрат патрулювання, коли за декілька десятків метрів від них стався потужний вибух.

"Одразу кинулися в епіцентр події. На дорогах утворився непроїзний затор, тому прийняли рішення, що швидше пішки. Прибули на місце, почали надавати домедичну допомогу постраждалим", – розповідають в поліції.

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Патрульні наклали турнікет та передали військовим медикам постраждалого чоловіка з важким пораненням кінцівки.

"За мить до них доєдналися додаткові екіпажі поліції, карети швидкої й рятувальники. Далі забезпечили безперешкодний проїзд оперативного транспорту, охорону місця події й допомогу в евакуації потерпілих", – додали в поліції.

Ворожа атака по Києву і області 23 листопада

23 листопада російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Як повідомили в Національній поліції, жертвами ракетних обстрілів Росії стали 10 людей, серед них двоє дітей. Ще 52 людини отримали поранення.

Загалом окупанти випустили близько 70 ракет, близько половини зафіксували на Київщині.

У Київській області ударів зазнали Київ, Вишгород, Чабани, Глеваха, Українка. Місцева влада інформувала про 35 постраждалих, з них 31 – у Вишгороді. Сім осіб загинули.

Під час обстрілу було завданої значної шкоди енергетичнів системів Києва. Місто залишилося без світла, почалися проблеми в тепло- та водопостачанням. Лише станом на ранок 27 листопада в столиці вдалося майже повністю відновити електроживлення, водопостачання, теплопостачання та зв'язок.

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