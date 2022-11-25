Зараз постраждалим людям надають всю необхідну допомогу, відзначив президент.

Президент Володимир Зеленський відвідав "Пункти незламності" у Вишгороді Київської області.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі. Також очільник держави побував на місці російського удару по будинку у Вишгороді, внаслідок якого загинули люди.

"Пошкоджений чотириповерховий житловий будинок – наслідок російського ракетного терору наших людей. Надаємо всю необхідну допомогу постраждалим мешканцям, зокрема щодо забезпечення їхніх житлових потреб. Побував у "Пунктах незламності", які вже запрацювали у місті. Разом зможемо пройти цей непростий для нашої країни шлях", - зазначив глава держави.

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Він наголосив, що Україна подолає всі виклики і обов'язково переможе.

Удар по Вишгороду

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія вкотре завдала масованого ракетного удару по території України. Того дня по Україні випустили близько 70 ракет.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що російські ракети влучили в три житлових багатоповерхівки на території країни. Внаслідок цього загинули 10 людей.

У Київській області постражадали 35 людей. Внаслідок атаки по Вишгороду загинули 7 людей.

Нагадаємо, що після останної атаки Держслужба з надзвичайних ситуацій та обладміністрацій по всій Україні розгорнули мережу "Пунктів незламності" - спеціально облаштованих місць, де можна підзарядити телефони, зігрітися, випити теплих напоїв. Загалом наразі у більшості регіонів відкрито понад 4,3 тис. таких пунктів.

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