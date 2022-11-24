Пошкоджені будинки, дитячий майданчик, школа та садок.

23 листопада під час обстрілу росіян було зруйновано вщент багатоповерхівку у Вишгороді, ще кілька будинків були пошкоджені.

Як повідомив голова Київскьої ОВА Олексій Кулеба, 20 постраждалих наразі залишаються в лікарнях.

"Вчора ракета прилетіла в багатоповерхівку в центрі Вишгорода. Будинок зруйнований вщент. Пошкоджені поруч чотири будинки, дитячий майданчик, школа та садок. Тим, хто цього потребує, надається тимчасове житло та вся необхідна допомога", – написав Кулеба.

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За словами голови ОВА, серед постраждалих були ті, кого росіяни вже змушували раніше залишити свою оселю.

"Серед постраждалих – Тетяна. Через війну вона разом із донькою переїхала з Краматорську у Вишгород. Разом із донькою знімали в будинку, куди влучила ракета, квартиру. Жителька сусідньої п‘ятиповерхівки Марина розповіла, що вже втретє тікала від війни. Із сином з інвалідністю знайшла житло у Вишгороді, поки її чоловік, військовий, захищає Україну від ворога", – розповів він.

Обстріли Києва і області 23 листопада – головні новини

Вдень 23 листопада російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Над столицею зафіксували 31 російську ракету, з них 22 було збито. Загалом по території України окупанти випустили близько 70 ракет.

Очільник МВС Денис Монастирський інформував про попадання ракет в три житлових багатоповерхівки на території країни і 10 загиблих. У Київській області місцева влада інформувала про 35 постраждалих, з них 31 – у Вишгороді. Під час атаки по населеному пункту загинули щонайменше 5 людей.

У Київській області, крім Вишгорода, руйнування житлових будинків внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару є ще у чотирьох населених пунктах. Зруйновані вісім будівель в Забір’ї, Чабанах, Глевасі та Українці.

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