Президент заслухав доповідь міністра внутрішніх справ.

Російські війська у ніч проти 1 серпня атакували Харків п'ятьма ударними дронами-камікадзе Shahed, заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Ранок почався з важливих доповідей. Міністра Клименка - по ситуації і атакам по прикордонних областях і нічному удару дронами по Харкову. Ворог атакував Харків п'ятьма "Шахедами". Всі служби на місцях влучання, працюють", - зазначив він.

Крім того, Зеленському доповіли про завершення робіт із усунення наслідків обстрілів Кривого Рогу та Херсона.

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Ще президент заслухав головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо ситуації на фронті, командувачів Олександра Сирського та Олександра Тарнавського, а також командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука про деталі застосування ППО.

Була й закрита доповідь начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, повідомив Зеленський.

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