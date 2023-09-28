За словами Радакіна, Путін втратив контроль над війною, яку розпочав.

Начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін прокоментував останні удари по Чорноморському флоту РФ. Він заявив, що це приклад того, як Україна утримує ініціативу.

Про це пише Радіо Свобода. Зазначається, що Радакін перебуває з візитом в Києві. За його словами, обгвоорювали нові зобов’язання щодо військової допомоги, які були взяті в Рамштайні і допоможуть "зміцнити та витримати стійкість України протягом зими та після неї".

Говорячи про нещодавні удари по Чорноморському флоту Росії Радакін наголосив, що це – "ще один приклад того, як Україна утримує ініціативу".

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"Путін втратив контроль над війною, яку він розпочав. Цей візит разом із моїми візитами влітку зміцнили моє переконання, що Україна переможе. Велика Британія залишатиметься з нею на кожному кроці", – додав Тоні Радакін.

Удари по Чорноморському флоту РФ

З початку повномасштабної війни РФ проти України було завдано чимало ударів по російських кораблях. Мабуть, один із найвідоміших випадків – потоплення крейсера "Москва", який підбили у квітні 2022 року.

Нещодавно в сухому доку в окупованому Севастополі було уражено великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен – носій крилатих ракет "Калібр". Із високою долею імовірності, відновити їх найближчим часом росіянам не вдасться.

Загалом на початок широкомасштабного вторгнення РФ мала в Чорному морі 13 кораблів. За словами речника Військово-морських сил Збройних сил України Дмитра Плетенчука, станом на зараз 5 цих кораблів небоєздатні, а два з них – практично знищені.

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