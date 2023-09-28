ЗМІ показали новий вид будівлі після подій 22 вересня.

Штаб Чорноморського флоту РФ в Криму опинився "без перекриттів" після розгромного удару, який завдала армія України по будівлі в момент наради вищого керівництва штабу 22 вересня.

Новий кадр з наслідками руйнувань показав телеграм-канал "Агенство" у четвер, 28 вересня. Фото вдалося зробити з близької відстані.

На знімку видно, що після удару ракетами Storm Shadow в будівлі зруйновані перекриття.

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"Всередині (штабу ЧФ РФ - УНІАН) панує хаос", - наголошується в публікації.

Україна завдала удару по ЧФ РФ ракетами Storm Shadow

Для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі (тимчасово окупований Крим) ЗСУ застосували британські ракети Storm Shadow. Про це в день атаки (22 вересня) повідомляло видання Sky News. У коментарі журналістам представники Повітряних сил ЗСУ підтвердили факт використання даних ракет.

Пізніше глава ГУР України Кирило Буданов заявив, що в рамках атаки було ліквідовано щонайменше 9 осіб, серед них були генерали.

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