Метрополітен у Києві цілодобово виконує функцію укриття.

У Києві залишається небезпека ракетних обстрілів, тому міська влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил комендантської години.

Про це повідомляє сайт КМДА.

"У столиці залишається небезпека ракетних обстрілів. Міська влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не порушувати правила комендантської години. Вона наразі триває з 23:00 до 5:00.

Під час комендантської години забороняється:

перебувати на вулиці та в інших громадських місцях,

переміщатися транспортом без перепустки або пішки.

Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування", - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він нагадав, що повітряна тривога оголошується тоді, коли сили ППО сповіщають про рух ворожих літаків у напрямку повітряного простору України.

"Для сповіщення киян про небезпеку місто використовує електросирену територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Києва, яка сигналізує на всі райони міста. Також, із початком посилення військової агресії, розроблені та працюють мобільні сервіси для оповіщення населення. Для користувачів застосунку "Київ Цифровий" працює система оповіщення, яка попереджає про початок повітряної тривоги і її відбій. Також про тривогу та відбій сповіщає офіційний Telegram-канал КМДА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Обов’язково спускайтеся в укриття!", – закликав Поворозник.

Як сховатися у метро вночі:

Метрополітен у Києві цілодобово виконує функцію укриття. Щоб скористатися укриттям після завершення роботи метро, необхідно натиснути на дзвінок, який знаходиться біля вхідної групи дверей, та зачекати постового поліцейського. Користуватися необхідно тими вестибюлями, які працюють і в денний час.

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