Представник ГУР пообіцяв, що вони триватимуть.

Вибухи на російських нафтобазах серйозно впливають на забезпечення паливно-мастильними матеріалами окупаційних військ, які перебувають на території України.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в коментарі Українській правді. За його словами, мова йде як про сховища, так і про виробничі потужності об'єктів, які працюють на забезпечення російської армії.

"Кожен такий інцидент, який виводив з ладу деякі підприємства за останні тижні чи місяці, збиває темп постачання паливно-мастильними матеріалами зокрема окупаційного угрупування в Україні. І дає додатковий час і можливості для наших сил оборони, допомагає врятувати життя цивільних українців. Танки без палива не їдуть. І останні події яскраво свідчать, що процес відбувається і продовження буде", - зазначив Юсов.

Вибухи на російських НПЗ: останні новини

Як відомо, російські металургійні та нафтопереробні заводи систематично опиняються під атаками безпілотників, майже щодня в мережі повідомляється про вибухи та пожежі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в період з 12-13 березня внаслідок атак було зупинено роботу трьох нафтопереробних заводів, які складають близько 12% нафтопереробних потужностей Росії.

Минулої ночі стало відомо про наліт дронів на НПЗ у Калузькій області. За даними журналістів, було пошкоджено обладнання заводу.

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