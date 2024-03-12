Губернатор Орловської області пише, що безпілотник "упав".

У ніч на вівторок, 12 березня, у російському місті Орел сталася серйозна пожежа на нафтобазі. У мережі публікують відповідні фотографії та відео.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що в місті "сталося падіння" безпілотного літального апарата. "Атаці піддався об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння", - написав він у своєму Telegram-каналі.

За словами губернатора, внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Тим часом російські Telegram-канали пишуть, що в Орлі продовжує працювати протиповітряна оборона, лунають гучні вибухи.

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Інші атаки безпілотників по Росії:

Цієї ночі також голосно в Курській області. Губернатор Роман Старовойт повідомляв, що в небі над Курськом працює протиповітряна оборона. Пізніше він відзвітував про збиття над Фатезьким районом українського дрона.

Тим часом губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що безпілотник скинув на Бєлгородський район чотири вибухові пристрої. Вибухи пошкодили лінії електропередачі, без світла залишилися сім населених пунктів. Ніхто не постраждав.

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