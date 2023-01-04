Зокрема, було знищено два склади боєприпасів ворога.

2 січня у Запорізькій області було ліквідовано та поранено до 260 російських окупантів, йдеться у ранковому зведенні Генштабу у Facebook.

Зауважується, що ворог продовжує зазнавати втрат.

"Зокрема, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено два склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено два пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

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Втрати Росії у війні з Україною – що відомо

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 108 190 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Зараз Генштаб звітує про новорічні прильоти по позиціях росіян. Наприклад, стало відомо про рекордний "врожай" з мертвих загарбників унаслідок удару по базі мобіків у Макіївці.

Крім того, Генштаб підтвердив успішне ураження скупчення російських військ у Чуланівці Херсонської області в новорічну ніч. Втрати противника склали близько 500 пораненими та ліквідованими.

3 січня з'явилось відео вибухів в ангарі окупантів у Сватовому. Для цього українські захисники використали тільки один снаряд – решту роботи замість ЗСУ зробила детонація боєкомплекту.

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