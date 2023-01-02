Російське командування ніяк ситуацію не коментує.

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) підтвердив інформацію про ліквідацію цілого "училища" мобілізованих в окупованій Макіївці.

Як заявив бойовик у своїх соцмережах, об'єкт, в якому розташовувалися мобіки, "був знищений майже повністю".

Гіркін стверджує, що в результаті "прильоту" здетонував склад БК в тій же будівлі, як і "практично вся військова техніка, що стояла впритул до будівлі без найменшої ознаки маскування".

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"Щодо кількості жертв - досі остаточних цифр немає, оскільки безліч людей вважаються зниклими безвісти (залишилися під завалами). У будь-якому випадку - рахунок загиблих і поранених йде на багато сотень (приблизні цифри "200-х" є, але я їх не стану озвучувати)", - заявив терорист.

Також бойовик додав, що це не унікальний випадок, таке у росіян було і раніше – хоча і з меншою кількістю "двохсотих".

"Наші генерали не вчаться у принципі, хоча самі - після літніх "погромів штабів" - вважають за краще триматися подалі від розташування військ - поза радіусом ураження ракет противника", - написав Гіркін, ймовірно, натякаючи на торішній інцидент з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим.

Удар по росіянам у Макіївці - що відомо

Напередодні стало відомо про великий "приліт" по училищу в Макіївці в новорічну ніч, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

У мережі також повідомляли, що серед ліквідованих можуть бути і "зальотні" мобіки, які вирішили відсвяткувати Новий рік під привітання Путіна.

Серед "двохсотих" були спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Російське командування ніяк ситуацію не коментує, хоча рашистські "воєнкори" рознесли її вже по всіх пабліках.

Полювання на російських чиновників на Донбасі - що відомо

Напередодні The New York Times писав, що Україна готувала операцію з ліквідації начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, коли той приїжджав на Донбас. Але Герасимов встиг втекти, а в результаті штурму позицій генерала було вбито десятки російських військових.

Після цього російські чиновники нібито скоротили поїздки на Донбас.

Водночас міністр оборони Сергій Шойгу робить видимість таких візитів, знімаючи пропагандистські ролики не на передовій, а в прикордонних районах.

Нещодавно під обстріл потрапив колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін. Уламки снаряда застрягли в тілі кремлівського посіпаки, коли він святкував свій день народження в одному з готелів окупованого Донецька.

Також українська розвідка оголошувала винагороду за здачу в полон російського терориста Ігоря Гіркіна, який восени нібито відправився тренувати мобілізованих на Донбас.

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