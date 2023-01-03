На момент зйомок розтрощені залишки від лігва терористів ще тліли.

Українські військові вдарили по місцях скупчення російських сил у Пісках. Наслідки прильоту показали самі ж загарбники, пише Стратком ЗСУ.

Судячи з кадрів, під вогонь українських захисників потрапив блокпост росіян, укріплений бетонними блоками.

В результаті удару місце розташування ворога перетворилось на згарище. На момент зйомок розтрощені залишки від лігва терористів ще тліли.

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На камеру загарбники скаржилися, що не можуть перейти те, що залишилось від блокпосту, "бо надто гаряче".

Втрати ворога у живій силі наразі не уточнюються.

Втрати Росії в Україні - актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже понад 107 440 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Українські військові на відміну від російських злочинців завдають високоточні удари по місцях скупчення живої сили противника і його техніки.

Наприклад, 31 грудня приліт HIMARS припав по училищу Макіївки, де напередодні розмістили сотні мобілізованих. Пропагандисти вже ниють про величезні втрати.

Крім того, спецпідрозділ 92-ї бригади ЗСУ опублікував кадри роботи по місцю скупчення військ і техніки противника у Сватовому.

Разом з тим у провоєнного російського суспільства виникає все більше питань до ефективності масованих ударів по українській енергосистемі.

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