Там зазначили, що рішення про те, куди бити, приймає тільки Україна.

США будуть поважати рішення України на полі бою, але не заохочують ескалацію.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі після того, як РФ звинуватила Україну в нанесенні ударів по об'єктах її військової інфраструктури, передає Бі-бі-сі.

"Звичайно, ми це не заохочували і не допомагали Україні завдати удару по Росії. Ми були зосереджені і як і раніше зосереджені на тому, щоб в України були можливості і ресурси, необхідні для самозахисту, - пояснив Кірбі. - Все, що ми надаємо, дійсно розроблено з урахуванням цього".

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"Ми надаємо їм інформацію, щоб допомогти їм захистити себе. Ми, безумовно, надаємо їм ресурси та зброю для самооборони. Але вони приймають власні рішення. Вся ідея, весь принцип цієї війни - це суверенітет, і, на відміну від росіян, ми поважаємо український суверенітет. Коли ми постачаємо їм систему озброєнь, вона належить їм. Де вони її використовують, як вони її використовують, скільки боєприпасів вони використовують для цієї системи - це Українські рішення, і ми це поважаємо", - додав він.

Але будь-яка ескалація за межами України, за словами Кірбі, не йде на користь інтересам національної безпеки США.

"У нас були розмови з [Україною] про відповідальність за системи озброєнь. Ми, безумовно, дуже чітко висловили нашу стурбованість з приводу ескалації", - сказав Кірбі.

Вибухи на військових об'єктах в РФ

5 грудня в РФ повідомили про атаки на аеродром в Дягілєво Рязанської області. Там вибухнув бензовоз, загинуло троє людей, пошкоджено літак.

В той же день, ймовірно, дрон атакував авіабазу в Енгельсі Саратовської області. Там нібито були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-95, двоє військових поранені.

Обидва об'єкти знаходяться в 700 км від кордону з Україною.

У ніч на 6 грудня в Брянській області, як повідомляли російські пабліки, безпілотники атакували комбінат "Слава", розташований в 80 км від кордону з Україною. Вони, як повідомляється, впали і вибухнули в 3 м від дизельних резервуарів.

А в Курську в цей же день сталася пожежа на аеродромі. В результаті атаки безпілотника в районі Курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.

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