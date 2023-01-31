Очільник ГУР не підтвердив причетність України до вибухів в РФ, але зауважив, що чекає більшого.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов натякнув, що в РФ працюють українські агенти, а дрони "руйнують їхню ілюзію безпеки". Втім, він так і не підтвердив причетність України до вибухів на тилових аеродромах РФ та "бавовни" на Кримському мосту.

В інтерв'ю The Washington Post, Буданов зізнався, що очікує більшого, коментуючи загадкові вибухи на території Росії та на окупованих територіях.

Як зазначає видання, операції на іноземній території технічно входили б до компетенції Буданова, але він так і не підтвердив, що спецназ ГУР стоїть за ударами, ціллю яких були стратегічні бомбардувальники, які Росія використовувала для ударів по українських містах. Він зауважив, що "очікує більшого, і що Україна має агентів, які працюють всередині Росії".

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"Це зруйнувало їхні ілюзії безпеки. Є люди, які закладають вибухівку. Є дрони. Поки територіальна цілісність України не буде відновлена, проблеми всередині Росії будуть", - заявив Буданов.

Крім того, він наголосив, що Кремлю варто побоюватися колаборантів у своєму оточенні. "Дійсно є люди, з якими дуже легко працювати на цій території, люди, які розуміють, що Росія має бути іншою. І ми підтримуємо таких людей", - додав очільник ГУР.

Прогнози Буданова

Кирило Буданов упевнений, що в 2023 році Росія зосередиться на повній окупації Донецької та Луганської областей. При цьому він вважає, що Україна "повинна зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому". При цьому він виключив, що повернення Криму спровокує Росію на застосування ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи прогнози ГУР щодо війни, зазначив, що обожнює слухати голову Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

29 жовтня Буданов спрогнозував, що операція з деокупації Херсона триватиме до кінця листопада. Цей прогноз збувся вже за кілька днів.

1 жовтня Буданов прогнозував, що взимку війна стихне, а навесні Україна звільнить свої території. На початку листопада він оголосив вирішальний період війни. В ГУР пояснювали, що ці прогнози базуються на розвідданих, аналізі обстановки на полі бою і міжнародної ситуації.

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