Це перше непряме підтвердження атак України по території РФ.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що Кремль знаходиться в зоні ураження засобів ЗСУ. Саме тому в Москві почали розставляти системи ППО.

Такою інформацією в ефірі національного телемарафону поділився заступник голови ГУР Вадим Скібіцький. Він вперше опосередковано підтвердив, що Україна здійснювала удари по території Росії. Ведуча в один момент заявила, мовляв, рашисти "не ставлять ППО навколо Енгельса, вони поставили його в районі Кремля".

Скібіцький на це відповів: "Але це було після Енгельса. Це говорить про те, що якщо ми дістаємо до Енгельса, то дістанемо і до Кремля". Нагадаємо, раніше Україна не підтверджувала своє причастя до вибухів на авіабазі в РФ. Офіційний Київ дотримується позиції: події на території Росії — це проблеми держави-агресора.

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У Москві почали розміщувати ППО: що відомо

Знімки з самохідними зенітними ракетно-гарматними комплексами "Панцир-С1" на дахах Міноборони РФ і бізнес-центру з'явилися в Мережі 19 січня.

А трохи пізніше стало відомо, що аналогічний комплекс ППО могли розмістити у 10 кілометрах від резиденції кремлівського диктатора Путіна в Ново-Огарьово.

У Повітряних силах ЗСУ висміяли розміщення ворожих ППО. Як заявили представники ЗС, в нормальних країнах оборону організовують інакше.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк прокоментував рішення росіян і запропонував розповісти про "триденну СВО".

У Держдумі знімки з ППО в Москві назвали "фейками і монтажем".

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