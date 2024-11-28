Українським захисникам і захисницям на передовій потрібна підмога, каже Янченко.

Українські бригади укомплектовані в середньому на 40-60 відсотків. Таку заяву зробила народна депутатка Галина Янченко в етері Вечір.LIVE

"Я сама час від часу буваю на "нулі", я спілкуюся безпосередньо з нашими хлопцями й дівчатами на передовій. І для них всіх питання номер один – це доукомплектування їхніх бригад. Останній раз, коли я була на передовій, комплектування бригад в середньому становило від 40 до 60%. Відповідно, люди втомлюються, людям складно", – акцентувала вона.

За словами Янченко, військові просять зробити щось, щоб їхні бригади були укомплектовані, щоб українські захисники та захисниці могли ефективніше виконувати свої бойові завдання.

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"Я вважаю, що можна було б зробити багато процесів інакше. [...] Однозначно, що нашим хлопцям і дівчатам на передовій потрібна підмога і час від часу потрібна підміна", – додала депутатка.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що повільна укомплектація бригад Збройних сил України є головною причиною просування окупаційної армії РФ на сході. Це також затримує ротації підрозділів.

Війна в Україні: це варто знати

У тимчасово окупованому Криму знищено російську РЛС "Підліт". 28 листопада в результаті успішної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що орієнтовна вартість російської РЛС становить 5 мільйонів доларів.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін продовжує розкидатися погрозами. Господар Кремля пригрозив застосувати "всі засоби знищення", якщо Україна отримає ядерну зброю.

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