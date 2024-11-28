Російський диктатор Володимир Путін пригрозив застосувати "всі засоби знищення", якщо Україна отримає ядерну зброю. Про це він заявив на зустрічі альянсу країн колишнього Радянського Союзу з питань безпеки в Астані (столиця Казахстану), передає Sky News.
За словами президента РФ, його країна "не допустить цього".
"У цьому випадку ми приймемо і застосуємо все, я хочу це підкреслити, а саме всі засоби ураження, які є в розпорядженні Росії. Якщо хтось щось офіційно передасть, то це буде означати порушення всіх зобов'язань, взятих на себе у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення. Ну, ми не допустимо, щоб це сталося з самою Україною. Ми будемо стежити за кожним кроком того, що там відбувається", - сказав Путін.
За словами диктатора, в Україні практично неможливо створити ядерну зброю, проте країна може виготовити якусь "брудну бомбу".
Погрози Путіна - останні новини
Раніше російський диктатор Володимир Путін пригрозив вдарити по "Центрах ухвалення рішень" у Києві. Він наголосив, що Міноборони РФ і Генштаб уже "підбирають цілі" для ураження ракетою "Орєшнік" на території України.
Водночас у МЗС України відреагували на такі погрози Путіна. У відомстві зазначили, що варто звернути увагу на країну, де російський диктатор виголосив таку заяву, а саме - на Казахстан.