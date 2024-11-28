Президент РФ вважає, що Україна може виготовити якусь "брудну бомбу".

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив застосувати "всі засоби знищення", якщо Україна отримає ядерну зброю. Про це він заявив на зустрічі альянсу країн колишнього Радянського Союзу з питань безпеки в Астані (столиця Казахстану), передає Sky News.

За словами президента РФ, його країна "не допустить цього".

"У цьому випадку ми приймемо і застосуємо все, я хочу це підкреслити, а саме всі засоби ураження, які є в розпорядженні Росії. Якщо хтось щось офіційно передасть, то це буде означати порушення всіх зобов'язань, взятих на себе у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення. Ну, ми не допустимо, щоб це сталося з самою Україною. Ми будемо стежити за кожним кроком того, що там відбувається", - сказав Путін.

За словами диктатора, в Україні практично неможливо створити ядерну зброю, проте країна може виготовити якусь "брудну бомбу".

Погрози Путіна - останні новини

Раніше російський диктатор Володимир Путін пригрозив вдарити по "Центрах ухвалення рішень" у Києві. Він наголосив, що Міноборони РФ і Генштаб уже "підбирають цілі" для ураження ракетою "Орєшнік" на території України.

Водночас у МЗС України відреагували на такі погрози Путіна. У відомстві зазначили, що варто звернути увагу на країну, де російський диктатор виголосив таку заяву, а саме - на Казахстан.

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