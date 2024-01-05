Райдер зауважив, що не має жодної конкретики щодо того, коли F-16 зʼявляться в Україні.

Українські пілоти продовжують проходити підготовку на винищувачах F-16. Вона має завершитися за кілька місяців.

Таку заяву зробив речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки генерал Патрік Райдер. Він наголосив, що навчання українських бойових льотчиків продовжується на авіабазі у штаті Аризона.

"Як ви знаєте, залежно від рівня навичок пілота, це може тривати від п’яти до восьми місяців. І тому, я сподіваюся, десь пізніше цього року ми почнемо випуск цих пілотів", – пояснив він на брифінгу.

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Водночас Райдер зауважив, що не має жодної конкретики щодо того, коли F-16 зʼявляться в Україні.

Навчання пілотів на F-16: це варто знати

Перші українські пілоти вже пройшли базову підготовку до польотів на F-16 у Великій Британії. Навчання, яке почалося у серпні, пройшли шість досвідчених льотчиків.

У британському уряді тоді наголосили, що ще десять пілотів-стажерів продовжують базову льотну підготовку, освоєння авіаційної медицини і тренування у центрифузі у Британії.

Своєю чергою Норвегія відправить у Данію два американські винищувачі F-16 для навчань українських пілотів. Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Аріль Грам. Крім того, країна відправила туди вже 10 інструкторів.

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