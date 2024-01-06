Потрібно дивитися офіційні джерела інформації, підкреслив речник Повітряних сил української армії.

Передача F-16 Україні від Данії нібито затримується, і такі відомості вже прокоментував спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Необхідно довіряти офіційним джерелам інформації, заявив речник в ефірі телемарафону. "Дивимось на сайт Міністерства оборони Данії. Там жодних заяв. Видання посилається на якісь свої джерела... Зрозуміло, воно не просто", - сказав Ігнат.

За його словами, українська держава прискореними темпами готується до передачі західних винищувачів F-16. "Тому, які там джерела і що там відбувається, я не можу вам підтвердити, бо це не надто розкривається. Дивімося офіційні джерела. Щось заявляють партнери? Не заявляють. Не потрібно робити з цього якусь катастрофу чи зраду", - заявив спікер.

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Ігнат додав, що українські пілоти продовжують навчатися. "...Хотілося б до кінця року (отримати борти, - Ред.), але мова вже йшла про терміни "на весні"... В Україні готується інфраструктура, підготовка пілотів триває...", - додав він.

У центрі уваги F-16 - літак, який мають надати Україні низка західних партнерів

Данські ЗМІ, посилаючись на відомості представника Міноборони Данії, писали, що надання Україні перших шести винищувачів F-16 має відбутися не раніше другого кварталу поточного року. За відомостями журналістів, спершу борти хотіли передати нашій державі ще до Нового року.

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що Нідерланди вже почали готуватися до того, що скоро нашій країні будуть передані ці винищувачі. Наприкінці грудня льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан припускав, що західні F-16 вже можуть бути на нашій території.

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