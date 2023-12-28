Плетенчук зауважив, що зараз з повітря є три загрози – ворожі ракети, безпілотники та літаки.

Російські загарбники використовують ударні дрони для виявлення української ППО. Проте загрозою в повітряному просторі є не лише безпілотники, а й ворожі літаки, й ракети.

Говорячи про атаки дронами з боку РФ в інтервʼю УНІАН, речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив, що якщо раніше ворог запускав по цілі один-два дрони, то зараз масовість збільшено у рази. Окупанти сподіваються, що наша ППО перевантажиться і якийсь безпілотник зможе прорватися і кудись "влетіти".

Крім того, проблеми несе і російська авіація. До прикладу, нещодавно в районі острова Зміїний збили російський бомбардувальник Су-24. Тоді він саме мінував "зерновий коридор", скидаючи з повітря донні міни.

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За словами Плетенчука, з прикриттям повітря, де є три загрози – ракети, безпілотники та літаки – поки не складається.

"Тут ми покладаємося на колег з Повітряних сил та на наших західних партнерів, звісно, на надання літаків, зокрема, F-16, та систем "Patriot", які здатні перехоплювати такі носії та засоби ураження. Коли F-16 з'являться в українському небі, це буде чорний день для армії РФ. Ми вже бачимо, як збиваються "Кинджали", бо у нас є ЗРК "Patriot", як працюють українські "Нептуни", як можна з берега прикрити море... А коли буде F-16, постане питання, чи Міг-31 з цим "Кинджалом" взагалі долетить до пускового рубежу", – резюмував він.

Літаки F-16 для України: останні новини

Днями видання Newsweek повідомило, що перші літаки F-16 вже нібито прибули до України.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував цей матеріал, заявивши, що він висмоктаний із пальця. Він наголосив, що якби ці літаки і справді були в Україні, йому б не довелося весь день вмикатися в ефіри українських та закордонних медіа, щоб "спростувати ідіотські російські заяви про знищення F-16, а також про недоцільність їх перебування в Україні на даному етапі".

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