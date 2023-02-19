Наразі "дуже непроста" ситуація на Вугледарському напрямку.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вирівнює ситуацію на фронті і готується до запланованих на найближчу перспективу дій.

Як повідомив глава держави у вечірньому відеозверненні, сьогодні він провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в новому розширеному форматі, на якому доповідали головнокомандувач, командувачі напрямків та командири безпосередньо з передової.

"Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії – заплановані на перспективу, на найближчу перспективу. Головнокомандувач доповів щодо ситуації загалом на фронті, особливий акцент – на мобілізації, конкретній ситуації, тому, як і що здійснюється. Заслухав докладні доповіді на Ставці щодо кожної бойової позиції, кожного найгарячішого напрямку", - зазначив він.

Зокрема, про ситуацію на Бахмутському напрямку доповів командувач ОСУВ "Хортиця", генерал-полковник Олександр Сирський.

Він розповів про те, як українські військові захищають свої позиції, як посилюють саме цей напрямок і скільки забирають сил ворога.

Про ситуацію на Вугледарському напрямку розповів командувач оперативно-тактичного угрупування "Схід" генерал Юрій Содоль.

"Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта та завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України", - сказав Зеленський.

Також він заслухав доповіді про ситуацію на півдні країни, а також на північному напрямку, зокрема у Києві.

За словами президента, ситуація там повністю під контролем, як і по всьому північному кордону.

"Доповідь міністра внутрішніх справ – по формуванню нових бригад "Гвардії наступу". Є дуже хороші результати. Це дуже корисний досвід того, як можна і треба мотивувати людей", - зауважив він.

Глава держави наголосив, що такий формат роботи як на Ставці, так і в інформуванні щодо управління обороною він буде підтримувати, адже хоче, щоб українців "знали і розуміли, що і як ми готуємо, що і як ми контролюємо".

"Звичайно, воєнні питання, деталі дій розвідки – це те, у чому всього не розкажеш. Але хочу, щоб саме зараз у наших людей була передбачуваність. І відчуття – відчуття, що Україна рухається до своїх цілей", - підкреслив Зеленський.

Ситуація на Донбасі

Російські окупанти намагатимуться захопити повністю Донецьку і Луганську області до кінця березня. Різке зростання втрат серед загарбників узгоджується з даними розвідки, що РФ кинула всі ресурси, аби захопити Донбас до березня.

За оцінкою аналітиків ISW, війна виснажила резерви техніки і живої сили країни-окупанта, необхідні для нового наступу на сході України. Нездатність противника відновити втрачені бронемашини у короткостроковій перспективі ще більше його обмежує можливості до маневрених бойових дій.

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