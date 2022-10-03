Володимир Зеленський підкреслив, що Україна завжди була і буде одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості.

Україна і Туреччина налагоджують спільне виробництво авіадвигунів.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський нагадав, що сьогодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом з українською делегацією відвідав потужності компанії "Байкар", яка виробляє зокрема і безпілотники Bayraktar.

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Президент додав, що від імені всіх українців Єрмак подякував керівникам компанії та вручив голові Ради директорів Сельчуку Байрактару орден "За заслуги", яким той був відзначений до річниці Незалежності України.

"Однак і ця зустріч - не символічна, вона цілком практична. Ми готуємось до створення в Україні навчального центру і заводу компанії "Байкар", а також спільного виробництва авіадвигунів. Обов'язково реалізуємо і ці проекти", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна завжди була і буде одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2021 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські підприємства підписали дві угоди із турецькою компанією Baykar Makina про постачання двигунів до безпілотників.

У червні 2022 року посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що власник турецької компанії Baykar створив українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку в Україні під будівництво заводу з виробництва безпілотників "Bayraktar".

У вересні 2022 року генеральний директор компанії Халук Байрактар заявив, що проект з будівництва в Україні заводу компанії Baykar не скасовується через війну.

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