Корвет отримав назву "Гетьман Іван Мазепа".

В Туреччині спустили на воду перший корвет типу Ada для Військово-морських сил Збройних сил України.

Про це повідомили у ВМС України.

"Сьогодні, 2 жовтня, в Стамбулі на військовій верфі підприємства Istanbul Naval Shipyard відбулась церемонія спуску на воду першого корвета Ada MILGEM, який будується на замовлення Військово-морських сил Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у церемонії спуску бойового корабля з найменуванням "Гетьман Іван Мазепа" взяв участь командувач українськими ВМС віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Він заявив, що спуск на воду корабля - надважлива подія, яка засвідчує, що в умовах війни за незалежність і територіальну цілісність Турецька Республіка є другом України.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2021 року в Туреччині відбулась закладка кіля корабля класу "корвет" для ВМС України.

Корвет було закладено на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі за участі делегації Міноборони України на чолі з командувачем ВМС ЗСУ.

Загалом будівництво корвету типу Ada тривало з 28 квітня 2021 року, але за турецькими традиціями лише після побудови частини секцій та корпусу проводиться урочиста церемонія закладки кіля корабля.

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