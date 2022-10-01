Як підкреслив Кулеба, з огляду на докорінну зміну ситуації, Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО, які раніше скептично ставилися до вступу нашої держави до Альянсу.

Україна готова виконати всі кроки НАТО для успішної інтеграції до Альянсу, якщо такі кроки будуть визначені.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує прес-служба МЗС.

За його словами, з огляду на докорінну зміну ситуації, Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО, які раніше скептично ставилися до вступу нашої держави до Альянсу.

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"Майбутнє євроатлантичного простору вирішується в Україні. Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України", — заявив міністр.

Він переконаний, що звернення України до НАТО змінює логіку та динаміку процесу євроатлантичної інтеграції нашої держави.

"Ситуація докорінно змінилася. І навіть держави, які все ще скептично налаштовані щодо членства України в НАТО, мають переглянути свою позицію за цих нових обставин", — сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що коли Україна раніше подала заявку на членство в Європейському Союзі, реакція деяких столиць, які були традиційно скептично налаштовані у цьому питанні, теж була вкрай стриманою.

"Але зрештою ця заявка змінила динаміку та логіку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата на членство в ЄС. Нинішня заявка так само змінює логіку та динаміку процесу", — зауважив він.

Міністр зазначив, що Україна сьогодні є державою, яка попри війну продовжує впроваджувати реформи, а також державою, яка жертвує своїми найкращими синами та доньками, захищаючи демократію.

Як підкреслив Кулеба, зараз м’яч на полі НАТО, і якщо Альянс вирішить визначити список кроків, які Україні потрібно виконати, щоб успішно завершити процес інтеграції, наша держава готова їх виконати.

Україна і НАТО: шлях до Альянсу

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня перед камерою президент Володимир Зеленський разом з головою ВРУ Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем підписали заявку про вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Коментуючи цей крок України, Кулеба зазначив, що наша країна де-факто є членом НАТО, залишилось оформлення де-юре, і це має бути без Плану дій щодо членства.

Цього року за прискореною процедурою, без виконання ПДЧ, до Північноатлантичного альянсу вступили Фінляндія і Швеція.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України в Альянс відчинені, але зараз увага зосереджується на допомозі Україні в обороні від російських військ.

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