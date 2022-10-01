Україна готова виконати всі кроки НАТО для успішної інтеграції до Альянсу, якщо такі кроки будуть визначені.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує прес-служба МЗС.
За його словами, з огляду на докорінну зміну ситуації, Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО, які раніше скептично ставилися до вступу нашої держави до Альянсу.
"Майбутнє євроатлантичного простору вирішується в Україні. Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України", — заявив міністр.
Він переконаний, що звернення України до НАТО змінює логіку та динаміку процесу євроатлантичної інтеграції нашої держави.
"Ситуація докорінно змінилася. І навіть держави, які все ще скептично налаштовані щодо членства України в НАТО, мають переглянути свою позицію за цих нових обставин", — сказав Кулеба.
Міністр нагадав, що коли Україна раніше подала заявку на членство в Європейському Союзі, реакція деяких столиць, які були традиційно скептично налаштовані у цьому питанні, теж була вкрай стриманою.
"Але зрештою ця заявка змінила динаміку та логіку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата на членство в ЄС. Нинішня заявка так само змінює логіку та динаміку процесу", — зауважив він.
Міністр зазначив, що Україна сьогодні є державою, яка попри війну продовжує впроваджувати реформи, а також державою, яка жертвує своїми найкращими синами та доньками, захищаючи демократію.
Як підкреслив Кулеба, зараз м’яч на полі НАТО, і якщо Альянс вирішить визначити список кроків, які Україні потрібно виконати, щоб успішно завершити процес інтеграції, наша держава готова їх виконати.
Україна і НАТО: шлях до Альянсу
Як повідомляв УНІАН, 30 вересня перед камерою президент Володимир Зеленський разом з головою ВРУ Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем підписали заявку про вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
Коментуючи цей крок України, Кулеба зазначив, що наша країна де-факто є членом НАТО, залишилось оформлення де-юре, і це має бути без Плану дій щодо членства.
Цього року за прискореною процедурою, без виконання ПДЧ, до Північноатлантичного альянсу вступили Фінляндія і Швеція.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України в Альянс відчинені, але зараз увага зосереджується на допомозі Україні в обороні від російських військ.
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