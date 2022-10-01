За його словами, з огляду на докорінну зміну ситуації, Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО / фото REUTERS

Україна готова виконати всі кроки НАТО для успішної інтеграції до Альянсу, якщо такі кроки будуть визначені.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує прес-служба МЗС.

За його словами, з огляду на докорінну зміну ситуації, Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО, які раніше скептично ставилися до вступу нашої держави до Альянсу.

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"Майбутнє євроатлантичного простору вирішується в Україні. Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України", — заявив міністр.

Він переконаний, що звернення України до НАТО змінює логіку та динаміку процесу євроатлантичної інтеграції нашої держави.

"Ситуація докорінно змінилася. І навіть держави, які все ще скептично налаштовані щодо членства України в НАТО, мають переглянути свою позицію за цих нових обставин", — сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що коли Україна раніше подала заявку на членство в Європейському Союзі, реакція деяких столиць, які були традиційно скептично налаштовані у цьому питанні, теж була вкрай стриманою.

"Але зрештою ця заявка змінила динаміку та логіку політичного процесу, і ми отримали статус кандидата на членство в ЄС. Нинішня заявка так само змінює логіку та динаміку процесу", — зауважив він.

Міністр зазначив, що Україна сьогодні є державою, яка попри війну продовжує впроваджувати реформи, а також державою, яка жертвує своїми найкращими синами та доньками, захищаючи демократію.

Як підкреслив Кулеба, зараз м’яч на полі НАТО, і якщо Альянс вирішить визначити список кроків, які Україні потрібно виконати, щоб успішно завершити процес інтеграції, наша держава готова їх виконати.

Україна і НАТО: шлях до Альянсу

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня перед камерою президент Володимир Зеленський разом з головою ВРУ Русланом Стефанчуком та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем підписали заявку про вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Коментуючи цей крок України, Кулеба зазначив, що наша країна де-факто є членом НАТО, залишилось оформлення де-юре, і це має бути без Плану дій щодо членства.

Цього року за прискореною процедурою, без виконання ПДЧ, до Північноатлантичного альянсу вступили Фінляндія і Швеція.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України в Альянс відчинені, але зараз увага зосереджується на допомозі Україні в обороні від російських військ.

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