Зазначається, що очікувані Україною втрати територій є наслідком нинішньої "оборонної орієнтації українських збройних сил і пов'язаного з цим зволікання".

Західні спецслужби вважають, що Україні загрожують "великі" територіальні втрати до кінця року. Німецькі політики сприйняли цю інформацію як зі схваленням, так і зі скептицизмом,

Видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung пише, що "загальна картина" для України наразі "затьмарюється" перевагою Росії.

Родеріх Кізеветтер (ХДС), заступник голови парламентського комітету з контролю за діяльністю розвідувальних служб, підтвердив, що в України є проблеми з боєприпасами і мобілізацією. Однак він також сказав, що наразі "поширюються песимістичні сценарії", очевидно, щоб "вселити, що ситуація безнадійна і що військова підтримка марна". Мета - "тонко, але жорстоко" натиснути на Київ, щоб він "поступився територією".

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Зі свого боку депутат від СДПН Ральф Штегнер, який також є членом наглядового комітету, заявив, що "по суті" оцінка служб була правильною і "відповідала тому, що я знаю".

Виграти час, відмовившись від територій

В оцінці розвідки йдеться, що не очікується, що Києву вдасться "повернути ініціативу" до 2024 року. До кінця року Україна, ймовірно, зазнає "значно більших територіальних втрат", ніж на початку року.

Російська артилерія "значно" сильніша за українську, і, крім того, Росія може "більш ніж компенсувати" свої втрати. Київ же не в змозі призвати достатню кількість нових солдатів, "щоб компенсувати втрати і створити резерви". Нові правила мобілізації "дадуться взнаки лише наприкінці літа", оскільки новобранців спершу потрібно буде навчити.

Згідно з цією оцінкою, очікувані Україною втрати територій є наслідком нинішньої "оборонної орієнтації українських збройних сил і пов'язаного з цим зволікання". Україна хоче "зберегти особовий склад" і нині "виграє час, відмовляючись від території". Київ сподівається отримати "час для мобілізації та відновлення власного ВПК".

Головна проблема

Однак авіаудари Росії по "ВПК" можуть стати "проблемою". Кізеветтер прокоментував цю оцінку F.A.S., заявивши, що Україна може "продовжувати перемагати", але "кожна затримка в підтримці" з боку Німеччини та інших країн "ускладнюватиме ситуацію і призводитиме до більших втрат".

Подолати "наратив" про безнадійність опору можна тільки в тому разі, якщо гасло канцлера Олафа Шольца про те, що Україні допомагатимуть "стільки, скільки буде потрібно", буде замінено на підхід "все включено". Наприклад, Україні має бути дозволено атакувати західною зброєю російські "виробничі потужності", "склади" і "перевалочні пункти" в самій Росії. "Червоні лінії" мають зникнути, а виробництво озброєнь має бути "активізовано".

Наступ росіян на Суми та Харків - останні новини

Глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що РФ планувала одночасно наступати на Харківському та Сумському напрямках, але їм цього не вдалося.

10 травня окупанти пішли в новий наступ на півночі Харківської області і взяли під контроль кілька сіл у прикордонні, а також намагалися захопити Вовчанськ.

21 травня в Держприкордонслужбі України заявили, що росіяни в будь-який момент можуть вдатися до наступу на Сумському напрямку, щоб розтягнути лінію фронту.

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