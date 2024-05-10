Біля кордону на Харківщині відбувалися бої: Синєгубов розкрив, чи є втрата території

За два дні в області 30 годин тривала тривога.

Ворог розпочав нову хвилю наступальних дій на півночі Харківщини і отримав вогонь у відповідь.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Це населені пункти Харківського та Чугуївського району – це, зокрема, Вовчанський напрямок. Наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Всі наступальні атаки відбиті. Втрат відповідно території не допущено наразі", - наголосив він. За його словами, ці прикордонні населені пункти знаходяться фактично в одному- двох кілометрах від кордону з РФ. Відео дня

На уточнення з приводу того чи росіяни зараз відкинуті за межі кордону України, Синєгубов відповів, що так не доцільно формулювати питання.

"Я б так не формулював питання. Справа в тому, що все прикордоння, всі населені пункти – це фактично сіра зона. Так само і по Куп’янському напрямку, де наші воїни за добу відбили 17 ворожих атак. Ми говоримо, що на території них ведуться активні бойові дії. Так, ворог може заїжджати на певну територію своєю технікою, далі йдуть бої і ворог там знищується", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що ворог б’є виключно по цивільній інфраструктурі, тому людей закликають евакуюватися. За його словами, на Харківщині впродовж двох діб – 30 із 48 годин лунали сигнали і оголошувалася повітряна тривога.

Синєгубов наголосив, що не можна порівнювати сьогоднішні події з 24 лютим 2022 року.

"Такого ми вже не прогнозуємо. На це сил немає (йдеться про ворога – УНІАН) і зовсім по - іншому підготовлена там Харківська область. Ворог зараз може лише атакувати певними невеликими групами – їх можна називати диверсійно –розвідувальними, і випробовувати позиції наших військових. Вони натикаються на супротив, на вогонь у відповідь. І наразі дійсно всі штурмові дії по півночі нашої території, по східному напрямку були відбиті", - підкреслив керівник Харківської ОВА.

Загострення на Харківщині

Як повідомляв УНІАН, начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник зазначав, що на Слобожанському напрямку російські війська намагаються атакувати, застосовуючи диверсійно-розвідувальні групи та засоби ураження.

Він зазначив, що військово-політичне командування все прекрасно бачить і разом з підрозділами Сил оборони готове до будь-яких намірів РФ.

Аналітики DeepState опублікували фото російських втрат під час наступу на північних кордонах області. Вони зазначають, що окупанти рухалися з боку Пильного. За попередніми даними, на північ від населених пунктів Мороховець-Олійникове українські військові знищили три одиниці російської техніки.

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