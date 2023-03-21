Сьогодні на засіданні Ставки розглянули питання забезпечення Сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в питанні надання боєприпасів для армії Україна очікує на збільшення постачання "саме того, що нам потрібно зараз".

У вечірньому відеозверненні 21 березня глава держав нагадав, що провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Головним питанням стала ситуація на передовій.

"Наші воїни, наші позиції, наше посилення. Доповідали командувачі, головком, розвідка. Одне з питань, якому завжди максимум уваги, – це постачання боєприпасів, підтримка від наших партнерів. Очікуємо збільшення постачання саме того, що нам потрібно саме зараз", – наголосив Зеленський.

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Зброя для України: актуальні новини

США пришвидшать постачання танків Abrams Україні. Для цього буде передано не версію М1А2, а більш стару – М1А1. Ці танки планують доставити до осені 2023 року.

Велика Британія постачатиме Україні снаряди зі збідненим ураном для танків. Такі боєприпаси не є хімічною зброєю і їх застосування ніяк не регулюється.

20 березня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 350 млн доларів. До нього увійдуть також боєприпаси для HIMARS та річкові патрульні катери.

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