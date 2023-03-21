Штати передадуть Україні іншу версію цього танка.

Сполучені Штати Америки зможуть прискорити передачу Україні танків Abrams. Замість версії М1А2 будуть відправлені танки M1A1, які планують доставити вже до осені 2023 року.

Як нагадав під час брифінгу прес-секретар Пентагону, генерал Пет Райдер, у січні 2023 року Штати анонсували передачу Україні 31 танка Abrams. Тоді офіційні особи підтвердили, що йдеться про версію М1А2.

"Однак після того, як ми зробили цю заяву, ми були віддані вивченню варіантів поставки бронетехніки якомога швидше. І після вивчення і аналізу того, як краще це зробити, Пентагон в тісній координації з Україною прийняв рішення надати варіант танка Abrams M1A1", – наголосив Райдер.

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За словами представника американського оборонного відомства, це допоможе прискорити терміни поставок танків і дозволить "надати такий важливий потенціал Україні вже до осені цього року".

Крім того, Україна отримає "можливості, дуже схожі на M1A2, які включають поліпшену броню, 120-мм гармату і великокаліберний кулемет".

Озброєння для України: останні новини

Сполучені Штати передадуть Україні комплекси ППО Patriot раніше, ніж було заплановано. Вже найближчими днями українські військові закінчать навчання роботі з цими системами в США, після чого пройдуть підготовку в Європі на американській і голландсько-німецькій системах.

Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2. У поставку техніки також увійшли чотири допоміжні машини. Крім того, Норвегія виділяє кошти на боєприпаси і запасні частини.

У свою чергу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна вже відправила в Україну БМП Marder. Коли саме вони прибудуть, поки невідомо.

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