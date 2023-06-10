Відзначається, що Україна прагнула просунутися в південно-східній частині Запорізької області.

На південному сході України продовжилися запеклі бої, оскільки київські сили перейшли у великий контрнаступ. Схоже, сили оборони зустріли запеклий опір з боку російських підрозділів, що закріпилися на укріплених позиціях.

Видання The Washington Post пише, що президент України Володимир Зеленський заявив рано вранці в п'ятницю, що "йдуть дуже запеклі бої" на сході Донецької області, в тому числі в місті Бахмут, який Росія нібито захопила минулого місяця. Зеленський натякнув на деякі успіхи, але не повідомив подробиць. "Бахмут - молодець", - сказав президент. "Крок за кроком."

У деяких районах українські сили змогли скористатися ротацією російських військ, за словами Сергія Череватого, прес-секретаря східного командування України, оскільки бойовики з воєнізованої групи "Вагнера" були замінені регулярними російськими військами.

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"Ті підрозділи, які вступають, ще не до кінця знають місцевість і не провели відповідної розвідки і узгодження, ми завдали удару і вже кілька днів ведемо штурмові операції", — сказав Череватий.

Україна також прагнула просунутися в південно-східній частині Запорізької області, яку російські війська місяцями зміцнювали мінами і траншеями. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська "активно оборонялися" навколо Оріхова, невеликого міста в 60 милях на північний схід від Мелітополя, столиці окупованого Росією регіону.

Коментарі Маляр стали першим підтвердженням високопоставленим українським чиновником того, що контрнаступ йде в Запоріжжі, де, як сподівається Київ, його війська зможуть просунутися на південь і зламати "сухопутний міст", що з'єднує материкову частину Росії з окупованим Кримом, який Росія незаконно анексувала в 2014 році, що українські сили перейшли до наступальних дій після декількох місяців на оборонних позиціях в місті Велика Новосілка в Донецькій області.

За 36 годин з початку контрнаступу України політичне або військове керівництво країни не повідомило про будь-які значні успіхи, що вказує на те, що цей етап війни, ймовірно, буде набагато складнішим, ніж аналогічні кампанії восени 2022 року, в яких Київ використовував сладбості російської оборони, в тому числі перевантажені лінії постачання для відновлення території в Харківській та Херсонській областях

Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю, 9 червня, вперше розповів про нову кампанію України, заявивши, що "всі зроблені досі спроби контрнаступу провалилися". Виступаючи перед журналістами після зустрічі лідерів СНД в російському курортному місті Сочі, Путін визнав, що там йшли запеклі бої, але сказав, що українські сили не досягли жодної зі своїх цілей. "Але наступальний потенціал військ київського режиму все ж зберігається", - додав він.

У четвер, 8 червня, російське державне інформаційне агентство ТАСС опублікувало кадри з безпілотника, які підтвердила The Washington Post, на яких видно знищення кількох українських військових машин у Запоріжжі. За словами двох військових аналітиків, машини були частиною колони, в яку входили танки Leopard 2 німецького виробництва, що є ознакою того, що Україна почала розгортати більш сучасне озброєння, надане її західними союзниками. Українські військові перейшли в контрнаступ, щоб витіснити російських окупантів

Високопоставлений представник Західної розвідки повідомив the Post, що на даний момент Україна, схоже, стримує свою найзначнішу вогневу міць, зазначивши, що більшого удару "ще не завдано". Він говорив на умовах анонімності, щоб обговорити важливі розвіддані.

Довгоочікуваний контрнаступ розгорнувся в той час, коли обложені екстрені служби України і російська окупаційна влада намагалися відреагувати на гуманітарну кризу, що поглиблюється, на півдні Херсонської області, де у вівторок, 6 червня, після обвалення Каховської дамби, контрольованої Росією, відбулися руйнівні повені.

Українські офіційні особи наполягають на тому, що Росія зруйнувала греблю, влаштувавши вибух на Каховській ГЕС. У п'ятницю Служба безпеки України опублікувала запис телефонної розмови нібито між двома російськими військовослужбовцями, яка, за твердженням Києва, є свідченням російського саботажу.

"Це були не вони", - говорить на записі голос, який українці назвали російським солдатом, використовуючи лайку щодо руйнування дамби. "Це були наші".

"Там була наша диверсійна група, - каже другий солдат. - Вони хотіли налякати цією греблею. Це пішло не за планом. Це було більше, ніж вони планували".

The Post не змогла самостійно перевірити справжність запису, а США публічно не опублікували визначення того, що сталося на греблі, або хто - якщо хто - несе за це відповідальність.

Поки оцінка обвалу все ще тривала, високопоставлений представник західної розвідки вказав на кілька факторів, що вказують на провину Росії, а саме на те, що Росія контролювала ділянку дамби, де гідроагрегат вписується в загальну конструкцію — вразливе місце, яке можна було використовувати для руйнування дамби, яка в іншому випадку вважалася міцною.

"Якщо у вас є доступ до внутрішньої частини греблі, як у них, ви потенційно можете використовувати цю вразливість так, як не зміг би хтось інший", - сказав чиновник.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в руйнуванні греблі, заявивши, що Київ здійснив напад, щоб "позбавити Крим води" і відвернути увагу від невдач на полі бою. Росія не представила доказів, що підтверджують це твердження, і не пояснила, як Україна напала на греблю, яку Росія захопила на початку свого вторгнення в 2022 році.

За повідомленням МВС України, в результаті повені загинула щонайменше одна людина, тисячі людей були евакуйовані, багато хто очікує порятунку. Число загиблих було вище в окупованих росіянами районах на східному березі Дніпра, де деякі міста і села були повністю затоплені, а жителі скаржилися, що допомога прибуває повільно.

Володимир Сальдо, призначений Росією глава окупованого Херсона, заявив, що щонайменше вісім людей загинули на затоплених територіях, що знаходяться під контролем Росії, і 5800 осіб були евакуйовані, "з них 243 дитини, 62 людини з обмеженою рухливістю".

Росія і Україна звинувачують один одного в триваючих обстрілах Херсона, що посилює страждання жителів, які намагаються врятуватися від повені. За словами українських офіційних осіб, у четвер, 8 червня, чотири людини загинули і щонайменше 17 отримали поранення в результаті чотирьох окремих артилерійських обстрілів російських військ по Херсону і його околицях.

Неясно, як повінь на окупованому східному березі Дніпра вплине на військові дії України в Запоріжжі. Деякі російські військові позиції були знищені повінню, але можливості України перекидати війська через цей район зараз сильно обмежені.

Потік води через зруйновану греблю з Каховського водосховища триватиме поточним темпом протягом наступних семи-восьми днів, заявив в ефірі національного телебачення директор Державної гідроенергетичної компанії України Ігор Сирота.

Обвал дамби також може мати наслідки для Запорізької атомної електростанції, яка в даний час належить Росії, яка використовувала воду з водосховища для охолодження. Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі назвав ситуацію "хиткою". За словами Гроссі, станція все ще викачує охолоджуючу воду з водосховища, але поки неясно, коли і на якому рівні водосховище стабілізується.

В іншому місці в Україні російські сили здійснили два окремі ракетні обстріли в центральних районах Черкас і Житомира в четвер увечері і рано вранці в п'ятницю, в результаті чого загинула одна людина і 11 отримали поранення, за словами регіональних лідерів.

У п'ятницю насильство продовжило поширюватися на російську територію, коли безпілотник врізався в житловий будинок в західному місті Воронежі. ТАСС повідомив, що безпілотник націлився на місцевий авіазавод, але замість цього впав на житловий район після того, як його перехопили, поранивши трьох людей і спонукавши губернатора оголосити надзвичайний стан.

"Київський режим продовжує атакувати об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки", - заявив Пєсков.

Артилерійські та безпілотні обстріли також завдали удару по Білгородській області на заході Росії. За словами губернатора Бєлгорода В'ячеслава Гладкова, в Шебекінському міському окрузі, приблизно в чотирьох милях від України, впало близько 200 видів боєприпасів і артилерійського вогню, щонайменше три людини госпіталізовані з осколковими пораненнями.

В останні дні в регіоні почастішали обстріли, і тисячі жителів були евакуйовані з декількох прикордонних міст Росії. На фотографіях з міста Шебекіно, зроблених рано вранці в п'ятницю, 9 червня, видно згорілі будинки і багатоквартирні будинки.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

8 червня The Washington Post повідомило про початок контрнаступу ЗСУ на запорізькому напрямку. При цьому Міноборони України зазначило, що окупантів змусили перейти"до активної оборони". Крім того, в мережі з'явилися відео з полоненими росіянами, а на одному з роликів видно, як ворожа група залишає свої позиції.

Начальник розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг укахал, що основний удар у контрнаступі ЗСУ поки не завдано.

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