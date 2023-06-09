Всього, за даними Генштабу, протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.

У мережі з’явилося відео, як стверджується, прориву першої лінії оборони російських окупантів на Запорізькому напрямку. Всього, за даними Інституту вивчення війни, у ці дні ЗСУ атакували ворога на трьох ділянках фронту.

Відео опублікувала 37 окрема бригада морської піхоти. "Дивіться, тікають з лісу", - коментує один з військових.

На відео група окупантів з понад 20 осіб швидкою ходою покидає позиції через лісосмугу. Водночас українські захисники закликають іще більше "накривати" ворога і анонсують "хороший врожай".

Контрнаступ ЗСУ – що відбувається на Запорізькому напрямку

Після декількох місяців оборони ЗСУ вперше задіяли в бойових діях західну бронетехніку і підрозділи, навчені Заходом, що ознаменувало початок контрнаступу проти окупаційних російських військ, і що підтверджує низка аналітиків та військових.

Хоча наразі йдеться про тактичні успіхи і спроби ЗСУ "промацати" слабкі місця оборони противника.

У Міноборони обережно коментують кожен рух наших військових і закликають громадян зберігати "тишу". Водночас встановлено, що під час боїв на Запорізькому напрямку 7-8 червня армія ЗСУ втратила перші Leopard 2 і БМП Bradley.

В той же час окупанти втрачають іще більше техніки. До прикладу, на Таврійському напрямку Росія втратила понад чотири роти своїх солдатів і понад 60 одиниць техніки.

Москва свої втрати заперечує, стверджуючи, що український контрнаступ нібито не вдався, а ЗСУ "зазнали поразки", на чому наполягає російський диктатор Путін.

Всього, за даними Генштабу, протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.

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