Війна в Україні призвела до прискорення розвитку технологій безпілотних літальних апаратів.

Україна і Росія активно використовують безпілотники у війні, і Україна схиляє чашу терезів на свою користь у цій битві. Про це пише Newsweek з посиланням на думку експертів.

"Я не думаю, що є які-небудь сумніви в тому, що Україна перемагає в конфлікті з безпілотниками", - сказав Newsweek британський експерт з безпілотників Стів Райт.

Видання зазначає, що війна в Україні призвела до прискорення розвитку технологій безпілотних літальних апаратів. І Київ, і Москва з усіх сил намагалися посилити свої сили безпілотними транспортними засобами, і, за словами Райта, битва "дуже сильно загострилася".

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Україна витратила час і гроші на створення своєї "армії дронів", але Росія також використовує безпілотні технології, щоб доповнити свої збройні сили.

Найвідомішими з російських безпілотників є безпілотники Shahed іранського виробництва. При цьому експерти кажуть, що безпілотники Shahed відносно схожі на новий безпілотний літальний апарат, помічений на кадрах, записаних під час ударів безпілотників в Москві.

Зокрема, новий безпілотник "Бобер" засвітився в декількох роликах про атаки безпілотників в російській столиці. Аналітики кажуть, що дрон не був помічений де-небудь ще в ході конфлікту і, ймовірно, являє собою нову комбінацію раніше існуючих частин і конструкцій.

Київ зазвичай не бере на себе відповідальність за удари по території Росії, проте в українській розвідці заявили, що удари безпілотників триватимуть до тих пір, поки Україна не відновить контроль над територією, якою вона володіла в 1991 році.

Аналітики згодні з тим, що в ударах є певний психологічний аспект: безпілотники завдають шкоди, незважаючи на системи протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби навколо російської столиці. Однак, на їхню думку, просування вперед з використанням безпілотних літальних апаратів "як і раніше є лише невеликою частиною всієї війни" і істотно не змінить її курс.

"Війна безпілотників" - що відомо

Росія продовжує направляти на Україну хвилі "Шахедів". Останнім часом дуже сильно дістається південним областям, так як Росія намагається знищити зернову і транспортну інфраструктуру в портах. Також останні дні вночі РФ направляла хвилі "Шахедів" на Київ.

Водночас сили оборони успішно знищують практично всі російські безпілотники.

Україна також не залишається в боргу. і змушує росіян навіть далеко від кордону відчути війну.

Зокрема, в ніч на 30 липня безпілотники атакували Москву, в тому числі, стався удар по офісній вежі "Москва-Сіті". У ніч на вівторок, 1 серпня, Москву повторно атакували безпілотні літальні апарати - БпЛА знову атакував ту ж вежу "Москва-Сіті", що і в перший раз.

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