Наразі контрнаступ українських сил на початковому етапі.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже повернула собі близько 50% території, яку Росія захопила під час повномасштабної війни, і продовжує це робити в рамках контрнаступу

За його словами, США розраховують, що контрнаступ, що триває, наразі тільки на початковій стадії, і він не завершиться у наступні місяці.

"Вже повернуто близько 50% того, що було спочатку захоплено. Зараз відносно ранні дні контрнаступу. Це не втрачатиме силу протягом наступного тижня чи двох. Ми розглядаємо, я думаю, кілька місяців", – сказав Блінкен.

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Звільнення території України від російських окупантів - статистика

За п’ять тижнів контрнаступу українських сил, що розпочався влітку, за підрахунками аналітиків Інституту вивчення війни, було звільнено майже стільки ж територій, скільки російські війська захопили за шість місяців (близько 253 квадратних кілометри території проти 282 квадратних кілометрів).

Станом на другу половину липня на всьому фронті військова ініціатива тепер на стороні України, констатує Міністерство оборони.

Речник відомства Володимир Гаврилов повідомляв, що українські захисники щодня просуваються десь на 100-1000 метрів. Він також наголосив, що Україна ще не використала свій повний ресурс.

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