Становище України продовжуватиме погіршуватися, тоді як Росія матиме змогу просуватись на фронті.

Військова експертка Дара Массікот з Фонду Карнегі дослідила поточну ситуацію на фронті в Україні і спрогнозувала ймовірність поганого розвитку подій для Сил оборони.

Як вона розповіла Foreign Affairs, в ЗСУ закінчується час для отримання необхідної кількості боєприпасів та військової техніки. Водночас Росія мобілізувала свою економіку, витрачає запаси старої техніки та налагоджує постачання снарядів.

За словами Массікот, Росія не є ослабленою, як часто кажуть на Заході. Вона все ще залишається небезпечною і складається з мобілізованих з різним рівнем підготовки. Про це свідчать наступальні дії, які почались наприкінці зими 2024 року і, за її прогнозом, затягнуться до цього літа.

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"Без збільшення військової допомоги Заходу та серйозних змін у стратегії Києва становище України на полі бою продовжуватиме погіршуватися, доки не досягне переломної точки, можливо, до цього літа", - вважає експерт.

Вона вважає, що у Росії достатньо людських ресурсів та силових заходів, щоб вести тривалу війну. Натомість Україна має нестачу солдат, яку не може поповнити. Массікот також спрогнозувала, де можуть далі активізуватись росіяни, якщо західні союзники не нададуть потрібний обсяг допомоги.

На її думку, окупаційна армія може просунутись до Покровська у Донецькій області, загрожуватиме Краматорську та Слов'янську. Також можуть посилитись тиск у Запорізькій області та бої в районі Оріхова. Там рівнинна місцевість, що може полегшити бої для ворога.

"Довгострокова слабкість російської армії не матиме значення, якщо Україну не буде підтримано цього року. Якщо Захід, зокрема США, не хоче, щоб лінія фронту в Україні продовжувала вигинатися або ламатися, він має терміново схвалити допомогу. І якщо Київ хоче продовжити свої зусилля, йому доведеться зробити важкий вибір щодо того, як створити більше робочої сили. Час збігає", - резюмувала експертка свій тривожний прогноз.

Війна в Україні - останні новини

Протягом минулої доби, 8 березня, на фронті між Силами оборони та окупаційною армією відбулось 63 бойових зіткнення.

Українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Водночас ракетні війська уразили 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункт управління, 3 станції РЕБ, серед яких дві Р-330Ж "Житель", 1 важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" та 1 склад боєприпасів.

Командувач ЗСУ розкрив важливу ділянку, на якій вирують дві третини боїв з усього фронту. Йдеться про Таврійський напрямок.

Станом на сьогодні армія Росії в Україні втратила 423 160 військових 850 з яких - минулої доби.

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