Вони знищили 3 станції РЕБ, серед яких дві Р-330Ж "Житель", 1 важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек".

Протягом минулої доби, 8 березня, українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ракетні війська уразили 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункт управління, 3 станції РЕБ, серед яких дві Р-330Ж "Житель", 1 важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" та 1 склад боєприпасів.

Водночас загарбники завдали 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснили 113 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах.

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Авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Протягом минулої доби, 8 березня, на фронті між Силами оборони та окупаційною армією відбулось 63 бойових зіткнення. Найбільший тиск противник чинив на Новопавлівському напрямку, там було 22 штурми за добу.

Армія Росії в Україні 8 березня втратила 850 осіб, перетнувши межу загальної статистики до 423 160 військових.

У російському Таганрозі безпілотники, за попередніми даними, спробували атакувати територію авіаційного підприємства, що входить до складу науково-технічного комплексу імені Берієва.

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