Це свідчить про недоукомплектування ворожих підрозділів живою силою.

Двоє російських окупантів після обміну полоненими знову потрапили в полон.

Як заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "Ми-Україна", двічі в полон потрапили Олександр Фоменко з Таганрогу і Руслан Вальяшин.

"Вони були в полоні, їх повернули, і вони вдруге потрапили в полон. Це показник того, що навіть тих, кого вони повертають, вони знову відправляють на фронт. Там шалене недоокомплектування живою силою. Вони всіх намагаються відразу відправити на передову", - сказав Лубінець.

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Обмін полоненими: останні новини

Українська сторона постійно веде переговори з РФ щодо повернення військовополонених і "взятих в заручники" цивільних. Російська сторона відмовляється від обміну за принципом "всіх на всіх", зокрема, якщо йдеться про захисників Маріуполя.

У ГУР розповідали, що Росія періодично зриває вже узгоджені раунди обміну полоненими, щоб психологічно тиснути на українців і дестабілізувати ситуацію.

Останній обмін полоненими відбувся 4 лютого, тоді з російського полону повернулися 116 українців.

4 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що загалом з початку повномасштабної війни з ворожого полону вдалося звільнити понад 1 тис. 760 українців.

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