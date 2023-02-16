Двоє російських окупантів після обміну полоненими знову потрапили в полон.
Як заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "Ми-Україна", двічі в полон потрапили Олександр Фоменко з Таганрогу і Руслан Вальяшин.
"Вони були в полоні, їх повернули, і вони вдруге потрапили в полон. Це показник того, що навіть тих, кого вони повертають, вони знову відправляють на фронт. Там шалене недоокомплектування живою силою. Вони всіх намагаються відразу відправити на передову", - сказав Лубінець.
Обмін полоненими: останні новини
Українська сторона постійно веде переговори з РФ щодо повернення військовополонених і "взятих в заручники" цивільних. Російська сторона відмовляється від обміну за принципом "всіх на всіх", зокрема, якщо йдеться про захисників Маріуполя.
У ГУР розповідали, що Росія періодично зриває вже узгоджені раунди обміну полоненими, щоб психологічно тиснути на українців і дестабілізувати ситуацію.
Останній обмін полоненими відбувся 4 лютого, тоді з російського полону повернулися 116 українців.
4 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що загалом з початку повномасштабної війни з ворожого полону вдалося звільнити понад 1 тис. 760 українців.