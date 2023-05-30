ЗСУ хочуть змусити РФ відтягнути частину військ у своє прикордоння.

Збройні сили України проводять серію точкових операцій, щоб розсіяти увагу російський військ та сформувати потрібне їм поле бою перед контрнаступом.

Як пише Financial Times, наразі йдеться про "чотири сміливі формувальні операції". Зокрема, видання нагадало про атаку дрона по Кремлю, операцію "РДК" у Бєлгородській області, атака морських дронів на розвідувальний корабель РФ у Чорному морі та сьогоднішню атаку БПЛА у Московській області.

Зазначається, що таким чином Україна спонукає ворога перекинути свої війська з фронту до прикордонних регіонів. Крім того, як пояснюють аналітики, це потрібно також щоб обдурити противника та по-іншому "сформувати" поле бою перед великим наступом.

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"Це операції української сірої зони, які вимагають від Росії витрат ресурсів — чи-то війська, чи інформаційні операції. Вони схожі на спритність рук фокусника: вони обманюють глядача та привертають його увагу в іншому місці", — зазначив колишній майор армії США, Джон Спенсер, який зараз очолює дослідження міської війни в Інституті сучасної війни у Вест-Пойнті.

Високопоставлений український чиновник зазначив виданню, що успішний наступ починається з успішного психологічного наступу. Це потрібно, щоб знизити моральний дух росіян.

У контексті прориву в Бєлгородській області екс-офіцер британської армії Майк Мартін пояснив, що операція "РДК" була потрібна, щоб створити багато проблем для російської командної структури.

"Проблеми — наприклад, прорив лінії фронту — привертають увагу. Дилеми, навпаки, паралізують дію", — додав він.

В українській розвідці поділились, що ці та майбутні операції мають завдати удару по моральному духу окупантів та змусити їх передислокувати війська вздовж кордону. Поки що цього не видно. Зараз українці тестують, які методи спрацюють на РФ, а які - ні.

Додається, що цю ж стратегію Росія використовувала, коли намагалась переконати Україну у планах нової атаки з території Білорусі.

"Хоч би якою малоймовірною була ця атака, сама її можливість змусила Україну розмістити війська поблизу, про всяк випадок. Українці зараз також відволікають увагу Росії", — сказав співбесідник.

Війна в Україні - коли контрнаступ

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація розгорнула "повітряну кампанію" проти України, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Однак сконцентрованість на Києві лише обмежує здатність Москви стримати українську армію.

Військовий експерт Роман Світан заявляв, що контрнаступ ЗСУ вже на низькому старті, українські військові виконують наступальні операції, тож питання полягає в іншому - коли станеться прорив.

Радник голови ОП Михайло Подоляк повідомляв, що Україна готує підґрунтя для контрнаступу і інтенсивність бойових дій наростає.

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