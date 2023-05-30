Експерти зазначили, що російські окупанти не досягають мети стримати контрнаступ ЗСУ.

Російська Федерація розгорнула "повітряну кампанію" проти України, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Сконцентрованість на Києві лише обмежує здатність Москви стримати українську армію.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російські сили завдали чергової серії ударів по Україні крилатими ракетами і безпілотниками іранського виробництва в ніч з 28 на 29 травня і вдень 29 травня.

Генштаб України повідомив, що російські сили запустили 40 ракет Х-101/Х-555 і 38 БПЛА "Шахед-131/136" в ніч з 28 на 29 травня, а також 11 ракет "Іскандер-М/К" вдень 29 травня. При цьому система ППО України знищила всього 36 крилатих ракет Х-101/Х-555, 30 безпілотників "Шахед" і всі 11 ракет "Іскандер".

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Українські офіційні особи повідомили, що захисники перехопили всі 11 ракет "Іскандер", 40 крилатих ракет і безпілотників "Шахед", які були націлені на Київ і Київську область. Крім того, українські сили також перехоплювали ракети і безпілотники поблизу міст Львів, Миколаїв і Одеса, а російські сили завдавали ударів по портовій інфраструктурі в місті Одеса і об'єкту військової інфраструктури в Хмельницькій області. Російські сили випустили відносно більшу кількість ракет, ніж в недавній серії ударів після найбільшої російської атаки з початку повномасштабного вторгнення в Україну 28 травня.

Експерти вказали, що в останні місяці російські сили почали нову обмежену повітряну кампанію, щоб послабити українські контрнаступальні можливості, але те, що Росія віддає пріоритет націлюванню на Київ, ймовірно, ще більше обмежує здатність кампанії істотно стримувати потенційні наступальні дії України.

Масована атака на Київ У ніч на 30 травня - головні новини

У ніч на 30 травня в деяких областях України оголосили повітряну тривогу, в тому числі в Києві та області. Повітряна тривога тривала майже три години.

У Київській військовій адміністрації повідомили, що під час 17-ї атаки окупанти використовували виключно баражуючі боєприпаси Shahed. Тільки в повітряному просторі Києва, за попередніми даними, знищили понад 20 БПЛА.

В результаті падіння уламків загинула людина і зафіксовані руйнування в різних районах Києва.

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