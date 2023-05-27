Деякі процеси вже відбуваються, але підготовка до контрнаступу займе досить тривалий час.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна готує грунт для контрнаступу проти російських окупаційних сил, і інтенсивність бойових дій наростає.

"Це складний процес, не питання одного дня, певної дати або певної години. Це безперервний процес деокупації. Деякі процеси вже відбуваються, наприклад, знищення ліній постачання або вибухи складів в тилу. Інтенсивність наростає, але це займе досить тривалий час", – сказав він в інтерв'ю британському The Guardian.

Подоляк прогнозує, що в міру того, як контрнаступ буде набирати обертів, російські угруповання, що воюють на боці України, будуть дедалі частіше здійснювати рейди, подібні нещодавнім операціям в Бєлгородській області РФ.

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Контрнаступ України - що потрібно знати

Весь світ завмер в очікуванні контрнаступу України. Спершу його анонсували на весну, але на тлі несприятливої погоди і незавершених поставок обіцяного західними партнерами озброєння, терміни були перенесені.

У середині травня президент Володимир Зеленський анонсував перші важливі кроки контрнаступу, не називаючи термінів.

23 травня глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що у українських сил вже є необхідний мінімум озброєння для контрнаступу. А ЗМІ незабаром повідомили, що погода нарешті стає сприятливою для проведення військових операцій.

В Офісі президента зазначали, що контрнаступ України складатиметься з декількох етапів.

Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний натякнув на початок контрнаступу, заявивши, що "настав час повернути те, що належить нам".

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