Росія інвестує у безпілотники, бо це забезпечує її відносно дешевими далекобійними ударними можливостями, наголошують у відомстві.

Іран тепер постачає дрони-камікадзе Росії більшими партіями і допомагає країні-агресору розпочати виробництво ударних дронів на своїй території, інформує британська розвідка.

"В останні місяці Росія, цілком ймовірно, працювала над забезпеченням довготермінових поставок великих обсягів безпілотників... Постачаючи це озброєння, Іран продовжує порушувати резолюцію Ради безпеки ООН №2231", – йдеться у повідомленні.

При цьому, імовірно, що Росія перейшла від отримання малих партій іранських дронів повітряним транспортом до більших вантажів на кораблях з Ірану через Каспійське море.

"Цей "Міжнародний північно-південний транзитний коридор" набув набагато більшого значення з часу вторгнення. Це дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків, у тому числі до постачання зброї, у спосіб, як вона сподівається, який буде менш вразливим до міжнародних санкцій", – сказано у повідомленні.

Як додає розвідка, досить імовірно, що Росія інвестує у безпілотники, бо це забезпечує її відносно дешевими далекобійними ударними можливостями у час, коли вона витратила велику кількість запасів крилатих ракет в Україні. Виробництво прагнуть відкрити і на російській території.

"Росія також працює над започаткуванням власного виробництва безпілотників, майже безперечно з іранською допомогою", – наголошують в розвідці.

Іранські дрони у війні проти України - що повідомлялося

Російські окупанти почали активніше використовувати дрони-камікадзе іранського виробництва у війні проти україни, застосування яких дозволяє ворогові завдавати ударів, не витрачаючи дефіцитні ракети.

До кінця травня РФ вже застосувала 1100 таких дронів по Україні. У Повітряних силах повідомляли, що Росія зараз отримує від Ірану достатню кількість БПЛА для того, щоб атакувати ними щодня.

The Wall Street Journal напередодні повідомила, що Іран використовує китайські деталі для прискорення поставок дронів до Росії. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов також повідомляв, що у безпілотниках знайшли запчастини з країн-партнерів України.

На тлі постійних обстрілів українських міст "Шахедами" президент Володимир Зеленський звернувся до народу Ірану з закликом припинити підтримку РФ. Тегеран назвав це "антиіранською пропагандою".

Президент Франції Еммануель Макрон також закликав Іран припинити постачанння дронів в нещодавній розмові з іранським лідером.

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