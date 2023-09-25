Комісія ООН відвідала деокуповані частини України в Херсонській і Запорізький областях.

В ООН підтвердили, що Росія застосовувала на окупованих частинах України методи тортур, які були настільки жорстокими, що спричинили смерть деяких жертв. Як пише Sky News, про це заявив голова Комісії з розслідування ситуації в Україні Ерік Мозе.

Мозе сповістив Раду ООН з прав людини в Женеві, що його команда зібрала додаткові докази, які вказують на те, що застосування тортур російськими збройними силами в районах, які вони контролюють, було масштабним і систематичним.

"У деяких випадках тортури застосовувалися з такою жорстокістю, що спричиняли смерть жертви", – сказав Мозе, чия команда відвідала деокуповані частини України в Херсонській і Запорізький областях.

Відео дня

Було встановлено, що тортури застосовувалися переважно в центрах ув’язнення, якими керує російська влада.

Росія заперечує скоєння звірств або умисне завдавання шкоди цивільному населенню в Україні. Їй була надана можливість відповісти на звинувачення на засіданні Ради ООН, але жоден російський представник не прийшов.

Позиція ООН щодо злочинів РФ проти України

В червні 2023 року в ООН заявили, що запідозрили росіян у застосуванні "схвалених державою тортур" проти українських цивільних осіб та військовополонених.

Раніше цього місяця в ООН заявили, що російська збройна агресія проти України "стає синонімом тортур та іншої нелюдської жорстокості".

Вас також можуть зацікавити новини: