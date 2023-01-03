Росія регулярно атакує Київ дронами та ракетами / facebook.com/kpszsu

За останні чотири доби над Київщиною було знищено близько 60 ворожих дронів та понад 30 ракет, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.

"Останні чотири доби дійсно були дуже складними. Ракетні обстріли чергувались з нічними атаками дронів. Всього близько 60 дронів було знищено над Київщиною протягом останніх чотирьох днів. Також понад 30 ракет атакували Київщину, вони також були знищені", – розповів він.

За словами Кулеби, в регіоні є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, але попри це живлення електроенергією Київщини відбувається в звичному режимі – немає ні екстрених, ні планових відключень.

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"Окрім того, у нас пошкоджено 28 житлових будинків лише за ці чотири дні. Руйнування незначні. Вже скрізь відпрацювали комісії, які склали акти пошкоджень цих будинків. І органи місцевого самоврядування будуть вирішувати, яким чином швидко допомогти власникам цих будинків", – зазначив очільник ОВА.

Також він повідомив, що під час ворожих атак на Київщині постраждали дві людини, проте це легкі пошкодження, обійшлось без госпіталізації.

Масовані удари по Києву та області - що відомо

29 грудня Росія завдала масованого удару по Києву й області з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

Уламками ракет, зокрема, була пошкоджена лікарня у Крюківщині.

Вже вночі 30 грудня Росія випустила по Києву десяток іранських дронів-камікадзе. ППО збила усі ворожі цілі.

31 грудня столиця двічі потрапила під російський обстріл. У ніч на 1 січня окупанти випустили по місту майже 30 безпілотників.

З початку повномасштабного вторгнення у Києві від російських атак загинуло 120 мешканців.

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