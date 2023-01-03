В області є пошкодження об'єкту критичної інфраструктури та 28 житлових будинків.

За останні чотири доби над Київщиною було знищено близько 60 ворожих дронів та понад 30 ракет, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.

"Останні чотири доби дійсно були дуже складними. Ракетні обстріли чергувались з нічними атаками дронів. Всього близько 60 дронів було знищено над Київщиною протягом останніх чотирьох днів. Також понад 30 ракет атакували Київщину, вони також були знищені", – розповів він.

За словами Кулеби, в регіоні є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, але попри це живлення електроенергією Київщини відбувається в звичному режимі – немає ні екстрених, ні планових відключень.

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"Окрім того, у нас пошкоджено 28 житлових будинків лише за ці чотири дні. Руйнування незначні. Вже скрізь відпрацювали комісії, які склали акти пошкоджень цих будинків. І органи місцевого самоврядування будуть вирішувати, яким чином швидко допомогти власникам цих будинків", – зазначив очільник ОВА.

Також він повідомив, що під час ворожих атак на Київщині постраждали дві людини, проте це легкі пошкодження, обійшлось без госпіталізації.

Масовані удари по Києву та області - що відомо

29 грудня Росія завдала масованого удару по Києву й області з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів.

Уламками ракет, зокрема, була пошкоджена лікарня у Крюківщині.

Вже вночі 30 грудня Росія випустила по Києву десяток іранських дронів-камікадзе. ППО збила усі ворожі цілі.

31 грудня столиця двічі потрапила під російський обстріл. У ніч на 1 січня окупанти випустили по місту майже 30 безпілотників.

З початку повномасштабного вторгнення у Києві від російських атак загинуло 120 мешканців.

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