Тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили на свята мінімально обмежувати електроенергію для киян.

Сьогодні з 14:00 Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень електроенергії.

Як повідомляє ДТЕК, тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили на свята мінімально обмежувати електроенергію для киян, проте економіка повинна працювати й споживання промисловістю зростає.

"Відповідно збільшується навантаження на енергосистему. Тому сьогодні з 14:00 у Києві знову починають діяти стабілізаційні графіки відключень для уникнення аварій в енергосистемі", - йдеться у повідомленні.

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Електопостачання в Україні: яка ситуація

Раніше НЕК "Укренерго" повідомляло, що через зниження рівня споживання електропостачання до 14:00 в Україні не обмежуватимуть.

Київська область наразі повністю забезпечується електроенергією. 2 січня не вводили екстрені та планові відключення світла.

У Міненерго заявили, що відключення світла в Україні триватимуть до кінця опалювального сезону. 31 грудня 2022 року у Києві та Київській області скасували екстрені відключення світла.

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