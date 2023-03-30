Росіяни здали українським спецслужбам та волонтерами важливі військові секрети й ледь не продали три штурмовики в обмін на мільйон доларів.

Влітку 2022 року троє російських льотчиків ледь не здали літаки ВПС РФ під час масштабних бомбардувань України в обмін на один мільйон доларів, які їм пообіцяли українські волонтери.

Операцію "підкупу" росіян ініціював український айтішник Богдан. Пізніше до його ідеї підключилися Служба безпеки та Сили спеціальних операцій України, розповів волонтер в інтерв'ю Yahoo News. Українець організував справжній моніторинг для пошуку потенційних кандидатів у "дезертири", використовуючи базу даних російських пілотів, які раніше воювали в Сирії, й пізніше ідентифікував їх особистість за допомогою платних онлайн-сервісів.

На його ідею спокусилися пілоти ігор Тверітін (48 років), Роман Носенко (36 років) і Андрій Маслов (33 роки). Їх майже вдалося переконати дезертирувати на своїх бойових літаках в обмін на 1 мільйон доларів кожному.

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Відзначається, що спочатку пілоти РФ сумнівалися, чи дійсно їм заплатять такі гроші, але все одно висловили готовність піти на "ризик", надихнувшись грошовим авансом.

Схема "дезертирства" була проста: кожен з льотчиків повинен був увійти на своєму літаку в повітряний простір України, зустрітися з українськими перехоплювачами й здати свої літальні апарати, які після цього, згідно з планом, мали доставити на певну злітно-посадкову смугу.

Для цього росіяни готові були розіграти різні сценарії: один запропонував накачати свого штурмана перед польотом, інший - імітувати наявність неіснуючих технічних несправностей літака перед другим пілотом та своїм керівництвом.

Зі свого боку українські волонтери за підтримки спецслужб обіцяли росіянам, крім грошової нагороди, повну амністію. Також Україна готова була організувати для їхніх близьких нові паспорти для переїзду в одну з країн Європи.

Видання уточнює, що здати свої літаки Україні росіянам все ж не вдалося - на пізньому етапі угоди діяльність зрадників помітила ФСБ РФ.

Однак для української сторони операція "купи російського дезертира" все одно виявилася виграшною, оскільки спілкування з російськими пілотами дозволило зібрати цінні технічні дані про ВПС РФ - російські пілоти злили військові секрети про пристрій кабін і приладових панелей літаків Су-34, Су-24 і Ту-22М3, а також відомості про їх авіабази.

ЗМІ знайшли навідника, який став "очима" ЗСУ в Гостомелі

Нагадаємо, що в лютому 2023 року українські журналісти з'ясували подробиці історії ще одного українського волонтера-героя, який став головним навідником української армії під час висадки російського десанту в Гостомелі вранці 24 лютого.

Йдеться про українського месника з позивним "РЕМ". Він організував власну групу опору, яка настільки "закошмарила" росіян, що вони побоялися відразу йти на прорив до Києва - це дозволило ЗСУ не дозволити окупантам дістатися до столиці.

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