Провадження відкриті за фактами державної зради і за фактами розголошення державної таємниці.

Виконувач обов’язків директора Державне бюро розслідувань Олексій Сухачов заявляє, що ДБР відкрило два провадження у справі "вагнерівців".

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Є принаймні два кримінальних провадження, за якими здійснюється досудове розслідування слідчими Державного бюро розслідувань за фактами державної зради і за фактами розголошення державної таємниці", - заявив Сухачов.

Він сказав, що вже було допитано понад 30 осіб, в тому числі журналіста Юрія Бутусова, призначено низку судових експертиз, які тривають.

Він сказав, що очікується додаткова інформація від правоохоронних та розвідувальних органів України.

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Своєю чергою голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що готовий пройти разом з колишнім керівником Головного управління розвідки Міноборони Василем Бурбою поліграф.

Арахамія сказав, що особисто знає Бурбу "гарно" і вважає його авантюрною людиною, який насправді не є розвідником, хоч і працював певний час в ГУР Міноборони. За словами Арахамії, Бурба був співробітником підрозділу "К" Служби безпеки України (з виявлення корупції).

"Я особисто готовий з паном Бурбою піти на поліграф і показати декілька проектів, які ми з ним обговорювали, які жодного стосунку не мають до держзради і таке інше, і дуже здивованою буде вся країна, якщо це побачить, і це я готовий підтвердити на поліграфі", - заявив Арахамія.

Він вважає, що "Вагнергейт" можна перейменувати на якийсь "Бурбагейт" і закрити історію.

Справа "вагнерівців": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 29 липня 2020 року у Білорусі затримали 33 бойовика ПВК "Вагнера, які воювали проти України на Донбасі.

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, до них надійшла інформація про прибуття понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в країні в період виборчої кампанії.

11 серпня Офіс генпрокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу бойовиків.

14 серпня Білорусь видала Росії "вагнерівців".

5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Бурбу з посади начальника ГУР Міноборони і призначив на цю посаду Кирила Буданова. В Офісі президента пояснили, що зміна начальника ГУР пов'язана з необхідністю переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку і впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення питань у безпековій сфері.

17 листопада 2021 року група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала звіт про результати розслідування щодо спецоперації із затриманням найманців російської ПВК "Вагнера". Більша частина звіту присвячена саме процесу вербування "вагнерівців", але у ньому не йдеться про те, хто саме "злив" спецоперацію.

Розслідувачі зазначають, що, за словами екс-очільника Головного управління розвідки Василя Бурби, керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував перенести спецоперацію через оголошене перемир'я на Донбасі.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".

Автор: Віталій Саєнко