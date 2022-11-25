Розповідь "Арчі" була підтверджена українськими військовими та джерелами в розвідці, які підтримували зв’язок з ним та іншими партизанами.

"Арчі", український учасник руху опору в Херсоні, розповів, як він убив двох російських солдатів, які йшли вулицею міста навесні. Путінські військові прямували до свого табору, вони перебували у нетверезому стані.

Коли один спотикався, інший зупинився, щоб справити нужду на узбіччі тротуару. Раптом йому глибоко в праву сторону шиї встромили ніж, описує події CNN, почувши їх з розповідей "Арчі".

"Я одразу прикінчив першого, а потім наздогнав іншого й вбив його на місці", — каже український партизан у Херсоні. Він згадує, що побачив "орків" й подумав, а "чому б і ні". За його словами, на той момент на вулиці не було ні світла, ні людей, тож він і скористався моментом.

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20-річний хлопець - боєць змішаних єдиноборств, зі спритними ногами та гострими рефлексами, який раніше завжди носив ніж для самозахисту, але ніколи нікого не вбивав. CNN називає його позивним, щоб захистити його особу.

"Адреналін зіграв свою роль. У мене не було ні страху, ні часу на роздуми", — каже він. "Перші кілька днів мені було дуже погано, але потім я зрозумів, що вони мої вороги. Вони прийшли до мене додому, щоб забрати це все в мене", - додає "Арчі".

Розповідь партизана була підтверджена українськими військовими та джерелами в розвідці, які підтримували зв’язок з ним та іншими партизанами. Він був одним з багатьох борців руху опору в Херсоні, місті з 290 тис. жителів до вторгнення, яке Росія намагалася зламати, але не змогла.

"Я був не один у Херсоні, - каже "Арчі". - Багато було спритних партизанів. Кожної ночі вбивали щонайменше 10 росіян".

Спочатку були поодинокі операції, а потім жителі-однодумці почали об’єднуватися в групи, координуючи свої дії з українськими військовими та розвідкою.

"У мене є друг, з яким ми їздили містом, шукаючи скупчення російських солдатів", - каже він. - Ми перевірили їхні маршрути патрулювання, а потім передали всю інформацію хлопцям на передовій, і вони знали, кому передати далі".

Ситуація у Херсонській області

9 листопада в Міноборони РФ заявили, що путінські військові залишають Херсон і правобережжя області.

А вже 11 листопада 2022 року українські військові зайшли в Херсон. Увечері того ж дня Зеленський підтвердив інформацію, що місто знову під українським прапором.

Після звільнення Херсона українськими військовими російські окупанти не припиняють атак на цивільні об'єкти міста, є жертви серед мирного населення.

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