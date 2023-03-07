До бригади увійшли добровольці, які пройшли спеціальний відбір.

Вже розпочались тренування штурмової бригади "Лють", яка входить до "Гвардії наступу", повідомила Національна поліція України.

"Добровольці, які пройшли відбір до штурмової бригади "Лють", вже розпочали тренування. Зовсім скоро кожен з них буде готовий йти у наступ і виганяти російських окупантів", - наголосили в Нацполіції.

Також було опубліковано відео з навчань штурмовиків.

Відео дня

Раніше стало відомо, що розпочала навчання бригада "Буревій" - проводили вправи з вагою власного тіла, зі стрілецькою зброєю та спорядженням, подолання смуги перешкод. Бригада "Спартан" також проводить навчання у Харківській області.

Гвардія наступу - що відомо про штурмові бригади

В Україні в лютому розпочалось формування штурмових бригад у складі "Гвардії наступу", всього їх буде вісім.

Так, Нацгвардія запрошує добровольців у бригади "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов".

У Держприкордонслужбі добровольців чекають у бригаді "Сталевий кордон", у Нацполіції - в штурмовій бригаді "Лють".

Штурмові бригади Національної гвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму.

Основу нових бригад склали військовослужбовці та поліцейські, які мають значний бойовий досвід та героїчно проявили себе на передовій.

Доукомплектування бригад відбувається винятково з добровольців. Долучитися до цих штурмових бригад можна або онлайн на storm.mvs.gov.ua, або у визначених ЦНАПах.

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