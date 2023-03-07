Вже розпочались тренування штурмової бригади "Лють", яка входить до "Гвардії наступу", повідомила Національна поліція України.
"Добровольці, які пройшли відбір до штурмової бригади "Лють", вже розпочали тренування. Зовсім скоро кожен з них буде готовий йти у наступ і виганяти російських окупантів", - наголосили в Нацполіції.
Також було опубліковано відео з навчань штурмовиків.
Раніше стало відомо, що розпочала навчання бригада "Буревій" - проводили вправи з вагою власного тіла, зі стрілецькою зброєю та спорядженням, подолання смуги перешкод. Бригада "Спартан" також проводить навчання у Харківській області.
Гвардія наступу - що відомо про штурмові бригади
В Україні в лютому розпочалось формування штурмових бригад у складі "Гвардії наступу", всього їх буде вісім.
Так, Нацгвардія запрошує добровольців у бригади "Буревій", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов".
У Держприкордонслужбі добровольців чекають у бригаді "Сталевий кордон", у Нацполіції - в штурмовій бригаді "Лють".
Штурмові бригади Національної гвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби братимуть участь у звільненні Луганська, Донецька і Криму.
Основу нових бригад склали військовослужбовці та поліцейські, які мають значний бойовий досвід та героїчно проявили себе на передовій.
Доукомплектування бригад відбувається винятково з добровольців. Долучитися до цих штурмових бригад можна або онлайн на storm.mvs.gov.ua, або у визначених ЦНАПах.